Сальдо: в Херсонской области около 600 добровольцев подали заявки на вступление в новый батальон

Херсон, , 08:45 — REGNUM Около 600 человек в Херсонской области подали заявления на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо © Дмитрий Макеев/РИА Новости

По его словам, процесс юридического оформления батальона находится на завершающей стадии, уже было принято порядка 600 заявок на вступление в него.

«Часть и основной костяк батальона сформирован кадровыми военными, которые умеют и знают, как воевать, как защищать», — приводит ТАСС слова Сальдо.

Глава региона добавил, что в рамках закона о территориальной обороне бойцы батальона будут охранять коммуникации и объекты, при этом они будут вооружены так, чтобы можно было давать отпор и поддерживать российских военнослужащих на некоторых направлениях.

Сальдо подчеркнул, что очень много мужчин хотят с оружием в руках защищать своё право на свободу и своё право жить так, как они этого хотят, а не так, как навязывают миру англосаксонские руководители.

Глава региона отметил, что их остановить не удастся, у людей внутренний патриотический порыв.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, попытки ВСУ взять под контроль Каховскую ГЭС в Херсонской области будут пресечены, этот объект находится под надёжной защитой.