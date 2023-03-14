В Херсонской области формируют новый добровольческий батальон
Сальдо: в Херсонской области около 600 добровольцев подали заявки на вступление в новый батальон
Херсон, 14 марта, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Около 600 человек в Херсонской области подали заявления на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, процесс юридического оформления батальона находится на завершающей стадии, уже было принято порядка 600 заявок на вступление в него.
«Часть и основной костяк батальона сформирован кадровыми военными, которые умеют и знают, как воевать, как защищать», — приводит ТАСС слова Сальдо.
Глава региона добавил, что в рамках закона о территориальной обороне бойцы батальона будут охранять коммуникации и объекты, при этом они будут вооружены так, чтобы можно было давать отпор и поддерживать российских военнослужащих на некоторых направлениях.
Сальдо подчеркнул, что очень много мужчин хотят с оружием в руках защищать своё право на свободу и своё право жить так, как они этого хотят, а не так, как навязывают миру англосаксонские руководители.
Глава региона отметил, что их остановить не удастся, у людей внутренний патриотический порыв.
Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, попытки ВСУ взять под контроль Каховскую ГЭС в Херсонской области будут пресечены, этот объект находится под надёжной защитой.