Луганск, 14 марта, 2023, 08:29 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по населённому пункту Красный Луч в Луганской Народной Республике шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили 14 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:00 (совпадает с мск) по н. п. Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 марта ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.