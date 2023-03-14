Москва, 14 марта, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Свыше 30 интернет-страниц заблокированы или удалены по решению суда из-за мошеннических действий с «Пушкинской картой». Об этом сообщили 14 марта в Роскомнадзоре.

Максим Блинов/РИА Новости Образцы «Пушкинской карты»

Специалисты Министерства культуры РФ отслеживают появление в Сети сайтов, сообществ, аккаунтов и объявлений, содержащих мошеннические предложения по выводу наличных с «Пушкинских карт». О таких случаях они информируют Роскомнадзор.

«По теме мошеннических действий с «Пушкинской картой» были удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В общей сложности в рамках реестров запрещённой информации удалено и заблокировано свыше 25 тыс. мошеннических сайтов. Основанием служат решения судов и требования Генеральной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявил преступную схему с «Пушкинской картой». Через подставных людей злоумышленники присвоили 100 млн рублей. Они арестованы. Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в программе «Пушкинская карта». Трое жителей Московского региона преступным путём завладели более чем 200 млн рублей.