Москва, 14 марта, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Москва распространила в Генеральной ассамблее и Совете Безопасности ООН копию переписки со Швецией, с Германией и Данией по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 14 марта написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

The Swedish Coast Guard/Global Look Press Диверсия на «Северном потоке»

По его словам, это было сделано в рамках усилий по продвижению проекта резолюции Совета Безопасности ООН по созданию под эгидой этой организации международной комиссии по расследованию диверсии на этих трубопроводах.

«Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, у острова Рюген в Германии была обнаружена яхта Bavaria Cruiser 50, которая, предположительно, может быть причастна к подрывам «Северных потоков».