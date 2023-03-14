Донецк, , 08:17 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Донецкой народной республики на месте обстрела со стороны ВСУ © Сергей Аверин/РИА Новости

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:20 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта пять ракет прилетели в населённые пункты Донецкой Народной Республики со стороны места дислокации подразделений ВСУ. Ольгинку и Ясиноватую обстреляли снарядами калибра 155 мм.