Херсон, 14 марта, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Попытки ВСУ взять под контроль Каховскую ГЭС в Херсонской области будут пресечены, этот объект находится под надёжной защитой. Об этом 14 марта заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, ни при каких обстоятельствах Киев не получит контроля над Каховской ГЭС, поскольку она защищена.

«Все их попытки будут пресечены», — приводит слова Леонтьева РИА Новости.

Глава городского округа добавил, что ГЭС находится под постоянным контролем работников «РусГидро» и Вооружённых сил России.

Он высказал мнение, что этот объект будет полноценно запущен в работу после освобождения правобережной части Херсонской области, которую сейчас временно контролируют ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе сотрудников станции по её восстановлению и создать в информационном поле видимость угрозы «ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС.