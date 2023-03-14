Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Путиным

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Один из экс-президентов США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с главой России Владимиром Путиным. От исхода встречи будут зависеть объёмы военной помощи Киеву.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеканал Fox News, цитируя Трампа, который намерен баллотироваться в президенты Штатов в 2024 году, подчеркнул, что лимиты поддержки в значительной мере будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом американский политик акцентировал, что «Европа должна платить».

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп заверяет избирателей, что он единственный, кто на посту лидера страны сможет предотвратить начало третьей мировой войны.