Вашингтон, 14 марта, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Один из экс-президентов США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с главой России Владимиром Путиным. От исхода встречи будут зависеть объёмы военной помощи Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Телеканал Fox News, цитируя Трампа, который намерен баллотироваться в президенты Штатов в 2024 году, подчеркнул, что лимиты поддержки в значительной мере будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом американский политик акцентировал, что «Европа должна платить».

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп заверяет избирателей, что он единственный, кто на посту лидера страны сможет предотвратить начало третьей мировой войны.