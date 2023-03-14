Марочко: украинским подразделениям в Часов Яр прислали военную помощь от Запада

Часов Яр, , 07:56 — REGNUM В Часов Яр в Донецкой Народной Республике отправили крупную партию военной помощи от западных стран. Груз доставлялся еврофурами с польскими номерами, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сослался на данные разведки.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Украинским военным везут беспилотники, бронезащиту, лазерные дальномеры, обмундирование, средства связи, противодроновые ружья и средства энергоснабжения на аккумуляторах. Помощь поступила на одну из перевалочных баз Константиновки. Всего туда прибыли десять фур, объём каждой из которых 96 кубометров. Груз разделили, частично перегруппировав в военные автомобили, которые уехали в направлении Часова Яра, отметил Марочко.

«Страна — отправитель груза неизвестна, но на всех автомобилях были польские номерные знаки», — также сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта на артёмовском направлении уничтожена колонна военной техники ВСУ, направлявшаяся в город и сопровождаемая украинскими военнослужащими. Подкрепления были атакованы российскими ракетными системами залпового огня (РСЗО).