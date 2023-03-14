Дональд Трамп пригрозил привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM На митинге сторонников в штате Айова президент США Дональд Трамп заявил, что Китай необходимо привлечь к ответственности за распространение коронавируса. Также в случае его избрания президентом США он пообещал полностью избавиться от китайского импорта предметов первой необходимости.

Трамп Mark J. Terrill

В своей речи Трамп заявил, что он привлечет к ответственности Коммунистическую партию Китая за распространение COVID-19 в мире. Он пообещал за четыре года полностью избавиться от зависимости от Китая в импорте предметов первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о подписании законопроекта, обязывающего власти США рассекретить данные разведки о происхождении коронавируса, ещё не принял американский лидер Джозеф Байден.