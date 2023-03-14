В Минпромторге предложили начать обязательную маркировку БАДов в России с 1 октября

Москва, , 07:52 — REGNUM Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться в России с 1 октября 2023 года. Об этом заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева в Совете Федерации 13 марта.

БАДы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что Минпромторг уже подготовил проект постановления о введении обязательной маркировки в течение двух лет.

Так, планируется с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами.

А с 1 марта 2024 года сделают обязательной фиксацию маркировки при розничной продаже, с 1 мая — в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учёта.

К 1 сентября 2025 года наступит поштучная прослеживаемость БАДов.

Как сообщало ИА REGNUM, неконтролируемое употребление биологически активных добавок увеличивает риск развития онкологических заболеваний, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.