Сальдо рассказал об укреплениях на левом берегу Днепра в Херсонской области
Херсон, 14 марта 2023, 07:42 — REGNUM На левом берегу Днепра в Херсонской области возвели много заградительных сооружений, чтобы защитить мирных жителей. Фортификационные строения создавались силами военнослужащих, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что количество этих построек огромное. Предполагается, что они помогут обеспечить безопасность людей.
«У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья», — сказал Сальдо.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он рассказал, что в Херсонской области будет усилена система противовоздушной обороны. Ожидается, что это сократит число обстрелов со стороны Украины.