Херсон, 14 марта, 2023, 07:42 — ИА Регнум. На левом берегу Днепра в Херсонской области возвели много заградительных сооружений, чтобы защитить мирных жителей. Фортификационные строения создавались силами военнослужащих, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

khogov.ru Владимир Сальдо

Он подчеркнул, что количество этих построек огромное. Предполагается, что они помогут обеспечить безопасность людей.

«У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он рассказал, что в Херсонской области будет усилена система противовоздушной обороны. Ожидается, что это сократит число обстрелов со стороны Украины.