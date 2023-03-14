Минусинск, Красноярский край, 14 марта, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Пьяный житель Минусинска в Красноярском крае взломал двери в одной из библиотек города. Забравшись внутрь помещения, лёг там спать. Об инциденте рассказали в региональном отделении Росгвардии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Научная библиотека

Нарушителю 39 лет. Прибывшие на сработавший сигнал тревоги росгвардейцы обнаружили в библиотеке спящего минусинца.

Мужчина позже объяснил, что якобы перепутал библиотеку со своей квартирой. Также выяснилось, что у него уже есть судимости.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция задержала реального подозреваемого в убийстве 23-летнего парня, которое произошло в одном из кафе Подольска Московской области.