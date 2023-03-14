Москва, 14 марта, 2023, 07:28 — ИА Регнум. На завершающем этапе находятся наземные испытания транспортной авиационной многофункциональной платформы (ТрАМП). Скоро дрон взлетит в воздух, сообщили РИА Новости.

U.S. Air Force Беспилотник

Системы беспилотника проверяются, механизмы отлаживаются, также отрабатываются передвижения по земле. На БПЛА готовятся установить двигатель с трёхлопастным винтом и штатные шасси вместо временных, рассказал источник издания.

«ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полётам», — отметил он.

Ранее дрон проверяли рулениями на земле, отрабатывая систему управления аппаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший современный беспилотный летательный аппарат ТрАМП начали испытывать в России в феврале. Устройство способно доставлять до 250 кг грузов на расстояние более 600 км.