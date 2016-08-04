К 384-му дню специальной военной операции (СВО) на Украине наступательный характер российской армии сохраняется. На артёмовском направлении российскими ракетными системами залпового огня (РСЗО) уничтожена колонна военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшаяся в город и сопровождаемая украинскими военнослужащими.

Только за сутки в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии под Донецком уничтожены до 190 украинских военнослужащих. ВСУ несут огромные потери, что в значительной мере сказывается на боевом духе украинских бойцов.

Ряды ВСУ всё чаще пополняются неопытными солдатами — командиры жалуются, говорят, что новобранцы убегают со своих позиций или сидят, не высовываясь, в окопах. Газета Washington Post со ссылкой на командира батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол известила, что за год из 500 солдат командирского батальона около 100 погибли, а 400 ранены. Подразделения украинской армии покинули опытные бойцы, многие из них погибли, отмечает издание. По данным газеты, на Украине некоторые должностные лица не верят в то, что удастся провести масштабное весеннее контрнаступление.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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