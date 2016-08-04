14 Марта
 
7:41

Доброволец с позывным «Бармалей» после ранения вновь вернулся в зону специальной военной операции. Сейчас защищает Родину на Запорожском направлении, сообщает Минобороны РФ. Свой выбор объясняет просто: «Родина в опасности, поэтому откликнулся настолько, насколько это возможно (…). Родные переживают – да. Но такое дело – Родина в опасности».

Как отмечает военнослужащий, подразделения ВС РФ хорошо обеспечены питанием, боеприпасами и современным вооружением.

Кроме того, Бармалей особенно тепло отзывается о командном составе: «С командирами все отлично. Командиры у нас боевые. Всегда слышат подчиненных. То есть фактически на короткой ноге находимся».

Минобороны РФ.

7:38

Главное о специальной военной операции за 13 марта 2023 года.

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

  • На купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики.

7:36

Ракетные системы РФ не дали доставить подкрепление для ВСУ к Артёмовску

На артёмовском направлении уничтожена колонна военной техники ВСУ, направлявшаяся в город и сопровождаемая украинскими военнослужащими. Подкрепления были атакованы российскими ракетными системами залпового огня (РСЗО), сообщило издание RusVesna.

7:35

В США назвали причину больших потерь ВСУ в Артёмовске

ВСУ несут большие потери в Артёмовске (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Об этом 13 марта пишет американская газета The Wall Street Journal.

7:34

Танкисты ВС РФ уничтожили обнаруженную в укрытии бронетехнику ВСУ

Обнаруженную разведкой украинскую бронетехнику уничтожили танкисты Западного военного округа. По находящимся в укрытии военным машинам выстрелили из пушечной пусковой установки 2А-46М5 танка Т-72Б3, сообщили РИА Новости. Калибр снарядов — 152 мм.

7:34

В США заявили об угрозе антироссийских санкций для американского доллара

Страны мира отказываются от расчётов в долларах из-за антироссийских санкций, тем самым лишая США международного влияния. Такое мнение высказал обозреватель New York Post Джей Ньюман. По его мнению, снижение количества долларовых расчётов приведёт к удорожанию товаров, закупаемых Штатами из-за границы.

7:32

Министр экономики Сербии призвал быстрее ввести санкции против России

Сербия должна как можно быстрее ввести санкции против России, заявил 13 марта министр экономики страны Раде Башта. Он отметил, что Белград находится «под огромным давлением» со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.

7:31

Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал Fox News.

7:31

Мэр Донецка указал на промахи американской пропаганды

Американская пропаганда, привыкшая выдавать чёрное за белое, зашла в тупик в попытках объяснить причины обстрелов мирного населения военными ВСУ, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью РИА Новости.

7:30

Минобороны Венгрии: Евросоюз всё больше вовлекается в конфликт на Украине

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сказал, что страны ЕС всё активнее вовлекаются в конфликт на Украине, и в скором времени дойдёт и до отправки в ВСУ, помимо вооружения и человеческих ресурсов, сообщает портал Index.

7:29

В США назвали причину больших потерь ВСУ в Артёмовске

ВСУ несут большие потери в Артёмовске (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Об этом 13 марта пишет американская газета The Wall Street Journal.

7:29

Российский боец поделился информацией о том, что украинские боевики используют все виды вооружений на артёмовском направлении, но при этом их оборона всё равно быстро «сыпется».

«По нам у них задействована авиация, «вертушки» (вертолеты — прим.ИА REGNUM) вылетают за светлый день по раз семь-восемь. Вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам», — приводит слова бойца РИА Новости.