Canberra Weekly: в Австралии в «голом» заплыве участвовали 1300 нудистов

Сидней, Австралия, , 07:08 — REGNUM В австралийском Сиднее 1300 человек приняли участие в заплыве Sydney Skinny, где все соревнующиеся — голые. Количество поддержавших акцию нудистов в этом году составило 1300 австралийцев, сообщило издание Canberra Weekly.

Сидней, Австралия

Это ежегодное мероприятие не проводилось три года из-за пандемии, и с тех пор количество участников снизилось: в 2018 году нагими проплыли более 2,5 тыс. человек.

Организатор мероприятия Таня Тейлор считает, что подобные акции помогают людям полюбить свои тела и выйти из зоны комфорта. Благотворительная организация Skin Check Champions использует голый заплыв для того, чтобы привлечь внимание к проблеме рака кожи. Таким образом людей призывают проверять своё здоровье, чтобы своевременно выявлять онкозаболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести административную ответственность за нахождение в обнажённом виде на пляжах и в общественных местах предлагают правоохранители Крыма. Особое внимание намерены уделить нудистским пляжам, которые находятся в пешей доступности и не закрыты от детей.