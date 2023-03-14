Вашингтон, 14 марта, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в 2022 году выросли в 3,3 раза. Такие данные расчётов приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

ЕС в основном закупал газ в 27 странах, общие траты — 208 млрд евро против 62,5 млрд в 2021 году. Впервые за несколько лет значительная часть расходов пришлась на СПГ, а не на поставки по трубопроводу — 109,4 млрд и 98,6 млрд евро соответственно.

Крупнейшим продавцом сжиженного газа в Европу в 2022 году стали США — затраты выросли в 7 раз — до 48,4 млрд евро. При этом за российский газ Евросоюз заплатил рекордные 47,6 млрд евро, из которых 16,2 пришлись на СПГ.

Третье место по продажам СПГ в ЕС занял Катар, доходы которого выросли в 3,8 раза — до 16,1 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, сжиженного природного газа к следующему отопительному сезону Германии не хватит.