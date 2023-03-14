Нью-Йорк, США, 14 марта, 2023, 06:45 — ИА Регнум. К пожизненному заключению приговорён выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, организовавший теракт в Нью-Йорке. Присяжные не поддержали единогласно намерение казнить его, сообщили в прокуратуре Южного округа города.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

Ранее Саипова признали виновным в поддержке террористической организации, убийстве и покушении на убийство. Смертную казнь, которой собирались наказать Саипова, заменили на пожизненное заключение из-за отсутствия договорённости между присяжными. Теперь окончательное решение на основании их вердикта примет судья. Процедура оглашения приговора будет формальной, наказание останется неизменным. Дата вынесения решения пока неизвестна.

В суде отметили, что смертный приговор в Нью-Йорке не применялся уже на протяжении 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2017 года Саипов задавил на машине восемь человек. Теракт был совершён в Нью-Йорке под эгидой террористической организации.