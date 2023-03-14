Мэр Донецка Кулемзин назвал обстрелы артиллеристов ВСУ действиями фашистов и нелюдей

Донецк, , 06:38 — REGNUM Мэр Донецка Алексей Кулемзин уверен, что обстрелы города артиллеристами ВСУ сравнимы с действиями фашистов и нелюдей. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что у украинских военнослужащих, которые наносят удары по мирным объектам, нет ни офицерской, ни мужской чести. Кулемзин не может найти объяснений таким действиям.

«Говорят, чтобы объяснить, нужно понять его мозгами. Нет, я не могу так», — сказал мэр Донецка.

Алексей Кулемзин не представляет, что бойцы ВСУ пишут в письмах своим родственникам — «пишет маме письмо, как он хорошо воюет в Донецке и столько он подбил».

Как сообщало ИА REGNUM, Кулемзин также заявил, что американская пропаганда, привыкшая выдавать чёрное за белое, зашла в тупик в попытках объяснить причины обстрелов мирного населения военными ВСУ.