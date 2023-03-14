Москва, 14 марта, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Обнаруженную разведкой украинскую бронетехнику уничтожили танкисты Западного военного округа. По находящимся в укрытии военным машинам выстрелили из пушечной пусковой установки 2А-46М5 танка Т-72Б3, сообщили РИА Новости. Калибр снарядов — 152 мм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

«Воздушной разведкой выявляют цели, которые беспокоят очень сильно нашу пехоту, которая здесь находится на рубеже обороны, и мы выезжаем и уничтожаем выявленные цели», — пояснил командир танковой роты с позывным «Успех».

За один выезд танкисты могут уничтожать до пяти целей, рейды совершаются до трёх раз в сутки. Во время выездов экипаж отрабатывает полный боевой комплект, снаряды отправляют точно в цель, «чтобы нанести максимальное поражение противнику», отметил военнослужащий.

«Я воюю за свою Родину! Моя Родина — это моя семья, мои близкие, моя страна, это наша земля!» — с гордостью сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе кадры работы экипажа Т-72Б3 опубликовало в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны РФ. Танкисты Центрального военного округа ежедневно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации и наносят удары по укреплениям противника, бронетехнике и живой силе ВС, отмечали в ведомстве.