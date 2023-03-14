Мелитополь, , 06:13 — REGNUM Перерасчёт пенсий по российскому законодательству начался в Запорожской области. Производится назначение страховых пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсий. Об этом сообщили в отделении соцфонда РФ.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что перерасчёт коснётся жителей Запорожской области, которые там постоянно проживают с 30 сентября 2022 года.

За перерасчётом нужно обращаться лично, с заявлением.

Как сообщало ИА REGNUM, социальные пенсии жителей России вырастут с 1 апреля на 3,3%.