В Запорожской области начался перерасчет пенсий по законодательству России
Мелитополь, 14 марта, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Перерасчёт пенсий по российскому законодательству начался в Запорожской области. Производится назначение страховых пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсий. Об этом сообщили в отделении соцфонда РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Запорожье
Отмечается, что перерасчёт коснётся жителей Запорожской области, которые там постоянно проживают с 30 сентября 2022 года.
За перерасчётом нужно обращаться лично, с заявлением.
Как сообщало ИА REGNUM, социальные пенсии жителей России вырастут с 1 апреля на 3,3%.