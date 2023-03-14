Мэр Донецка: американская пропаганда зашла в тупик, пытаясь оправдать обстрелы мирных жителей

Донецк, , 06:09 — REGNUM Американская пропаганда, привыкшая выдавать чёрное за белое, зашла в тупик в попытках объяснить причины обстрелов мирного населения военными ВСУ. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью РИА Новости.

Алексей Кулемзин. (сс) Andrew Butko

Он указал на то, что у Запада просто отсутствуют доказательства аргументированности обстрелов жилых домов, потому что там нет даже признаков военных целей.

«Ни одного военного, кроме детских плюшевых мишек и детских кроваток в садиках», — констатировал Кулемзин.

Он заявил о беспомощности в этой ситуации американской пропаганды, привыкшей «выдавать чёрное за белое» без стеснения. Отсутствуют малейшие основания для того, чтобы заявить, что атака велась на значимую военную цель, уверен мэр Донецка.

«В тупике стоят и никакого объяснения не придумали», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Кулемзин также заявил, что у киевских властей есть установка на геноцид мирного населения Донбасса, и артиллерийские подразделения занимаются исключительно обстрелами жилых районов. Он подчеркнул, что во время наступления российской армии артиллерия ВСУ вместо обстрела военных стреляет по мирным кварталам.