МИД Китая: с 15 марта возобновляется выдача всех видов виз для иностранных граждан

Пекин, , 05:51 — REGNUM После введенного запрета из-за пандемии коронавируса с 00:00 по пекинскому времени 15 марта Китай возобновляет выдачу всех видов виз для иностранных граждан. Об этом сообщается в официальном аккаунте консульского департамента МИД КНР в WeChat.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Выдача виз была приостановлена Китаем в марте 2020 года. Право на въезд в КНР останется у владельцев выданных, но не истекших виз.

С 15 марта начнут работу по оформлению и выдаче виз соответствующие организации, в том числе учреждения в приграничных районах.

Также будут полностью возобновлены безвизовые программы — въезд на остров Хайнань и Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, в южную провинцию Гандун — для прибывающих из Гонконга и Макао, а также для тургрупп из стран АСЕАН, приезжающих в Гуйлинь.

Как сообщало ИА REGNUM, системы электронных виз и платежных карт (карта туриста) станут доступны для иностранных туристов в России уже до конца 2023 года, заявила директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая.