Источник из силовых структур: НАТО с 2018 года готовило военных ВСУ к организации терактов

Москва, , 05:49 — REGNUM Англо — и польскоговорящие инструкторы из стран Организации Североатлантического договора (НАТО) с 2018 года проводили с украинскими военными минно-взрывную подготовку, которая впоследствии помогла ВСУ совершать теракты. Об этом рассказал сотрудник силовых структур РФ РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Обучение шло по моделям, которые использовались для организации терактов на Северном Кавказе. Основанием для заявления о спецобучении украинских военных стали фото и видео с телефона одного из убитых солдат ВСУ Владимира Вараги. На них инструкторы обучали военных, как собирать самодельные взрывные устройства. По данным записей и фото понятно, что они были сделаны ещё в 2018 году. Занятия проходили на Яворовском военном полигоне в Львовской области в международном центре подготовки.

Фактически готовились бойцы спецподразделений, отметил сотрудник силовых структур. В том числе на учениях показывали, как ставить пневматические системы для мин-ловушек, штурмовать здания и опорные пункты, брать в плен противника, изготавливать минные растяжки и радиолинии из подручных средств.

«Данная подготовка очень схожа с подготовкой террористических организаций, которые существовали на территории Северного Кавказа Российской Федерации. Такие бытовые предметы легко использовать (обнаружить. — Ред.) в различном мусоре гражданского типа и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения», — рассказал представитель силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО противится завершению конфронтации между Украиной и Россией, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Он назвал целью визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину создание препятствий для установления мира