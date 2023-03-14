Москва, 14 марта, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Англо — и польскоговорящие инструкторы из стран Организации Североатлантического договора (НАТО) с 2018 года проводили с украинскими военными минно-взрывную подготовку, которая впоследствии помогла ВСУ совершать теракты. Об этом рассказал сотрудник силовых структур РФ РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обучение шло по моделям, которые использовались для организации терактов на Северном Кавказе. Основанием для заявления о спецобучении украинских военных стали фото и видео с телефона одного из убитых солдат ВСУ Владимира Вараги. На них инструкторы обучали военных, как собирать самодельные взрывные устройства. По данным записей и фото понятно, что они были сделаны ещё в 2018 году. Занятия проходили на Яворовском военном полигоне в Львовской области в международном центре подготовки.

Фактически готовились бойцы спецподразделений, отметил сотрудник силовых структур. В том числе на учениях показывали, как ставить пневматические системы для мин-ловушек, штурмовать здания и опорные пункты, брать в плен противника, изготавливать минные растяжки и радиолинии из подручных средств.

«Данная подготовка очень схожа с подготовкой террористических организаций, которые существовали на территории Северного Кавказа Российской Федерации. Такие бытовые предметы легко использовать (обнаружить. — Ред.) в различном мусоре гражданского типа и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения», — рассказал представитель силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО противится завершению конфронтации между Украиной и Россией, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Он назвал целью визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину создание препятствий для установления мира