Вершинин: в России согласны на продление зерновой сделки на 60 дней при соблюдении условий

Женева, Швейцария, , 05:00 — REGNUM После 18 марта, когда истечёт второй срок зерновой сделки, Россия не будет возражать на продолжение её действия. Однако это продление должно быть временным и комплексным, подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин после консультаций с представителями ООН в Женеве.

Сергей Вершинин Mid.ru

Он сказал о сроке в 60 дней и напомнил, что зерно с Украины вывозят активно притом, что «на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры», несмотря на то, что меры были предложены генсекретарём ООН Антониу Гутерришем в виде пакета.

Тем не менее, «российская сторона не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта», но только при условии соблюдения пакетных договорённостей и с временным ограничением, подчеркнул Вершинин. Эту тему он обсуждал на переговорах с представителями ООН во главе с генсеком Конференции по торговле и развитию Ребекой Гринспен и главой Управления по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом.

«Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают», — отметил Вершинин, при этом назвав состоявшийся в Женеве разговор откровенным и подробным.

Позиция РФ по этому вопросу зависит от того, будет ли налаживаться сельскохозяйственный экспорт из России и как решится вопрос поставки российского аммиака.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш будет делать всё, что в его силах, для того, чтобы обеспечить экспорт российских удобрений в рамках зерновой сделки. Гутерриш указал, что ООН считает экспорт удобрений и зерна из России и с Украины ключевым для продовольственной безопасности в мире и цен на продукты питания.