Министра экономики Сербии Басту потребовали отправить в отставку за призыв к санкциям против России

Белград, , 04:53 — REGNUM Если правительство Сербии не поддержит озвученный накануне призыв министра экономики страны Раде Басты к введению санкций против России, то чиновнику следует покинуть свой пост. Об этом заявили активисты Движения социалистов во главе с директором Агентства безопасности и информации Александаром Вулиным. Текст опубликован на сайте политобъединения.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Социалисты отметили, что когда стране необходимо единство, Баста требует, чтобы правительство Сербии публично разделилось по вопросу «присоединения к незаконным санкциям против России».

«Социалистическое движение против введения санкций. Мы ожидаем, что Баста лично уйдет в отставку из правительства Сербии, если его не поддержат​», — сказано в заявлении.

​Активисты испытывают стыд, что Баста «прячется за спиной президента Сербии Александра Вучича».

Как сообщало ИА REGNUM, ужесточение санкций в отношении России в области частной собственности может нанести серьёзный удар доверию США. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа.