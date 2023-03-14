Министра экономики Сербии могут отправить в отставку за призыв к санкциям
Белград, 14 марта 2023, 04:53 — REGNUM Если правительство Сербии не поддержит озвученный накануне призыв министра экономики страны Раде Басты к введению санкций против России, то чиновнику следует покинуть свой пост. Об этом заявили активисты Движения социалистов во главе с директором Агентства безопасности и информации Александаром Вулиным. Текст опубликован на сайте политобъединения.
Социалисты отметили, что когда стране необходимо единство, Баста требует, чтобы правительство Сербии публично разделилось по вопросу «присоединения к незаконным санкциям против России».
«Социалистическое движение против введения санкций. Мы ожидаем, что Баста лично уйдет в отставку из правительства Сербии, если его не поддержат», — сказано в заявлении.
Активисты испытывают стыд, что Баста «прячется за спиной президента Сербии Александра Вучича».
Как сообщало ИА REGNUM, ужесточение санкций в отношении России в области частной собственности может нанести серьёзный удар доверию США. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа.