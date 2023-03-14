Белград, 14 марта, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Если правительство Сербии не поддержит озвученный накануне призыв министра экономики страны Раде Басты к введению санкций против России, то чиновнику следует покинуть свой пост. Об этом заявили активисты Движения социалистов во главе с директором Агентства безопасности и информации Александаром Вулиным. Текст опубликован на сайте политобъединения.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Социалисты отметили, что когда стране необходимо единство, Баста требует, чтобы правительство Сербии публично разделилось по вопросу «присоединения к незаконным санкциям против России».

«Социалистическое движение против введения санкций. Мы ожидаем, что Баста лично уйдет в отставку из правительства Сербии, если его не поддержат​», — сказано в заявлении.

​Активисты испытывают стыд, что Баста «прячется за спиной президента Сербии Александра Вучича».

Как сообщало ИА REGNUM, ужесточение санкций в отношении России в области частной собственности может нанести серьёзный удар доверию США. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа.