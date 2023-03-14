Париж, 14 марта, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Если обанкротятся крупнейшие банки стран Запада, то действия их владельцев могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил французский политик, в прошлом представитель Европарламента Флориан Филиппо в своём аккаунте Twitter.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

Он считает, что крах масштабных финансовых организаций может повлечь хаос, который перетечёт в мировой конфликт.

«Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!» — уверен Филиппо.

Он напомнил, что котировки многих банков приостановлены из-за волатильности стоимости акций. Политик также отметил, что на грани разорения находятся швейцарское банковское объединение Crédit Suisse, парижская фондовая биржа, американский банк Western Alliance.

Как сообщало ИА REGNUM, после продажи британского отделения обанкротившегося Silicon Valley Bank акции американских банков стали терять позиции на торгах. Так, более чем на 44% подешевели ценные бумаги Western Alliance, почти на 59% — First Republic Bank. Акции банков PacWest, Zions и UMB Financial падали в цене на 20,7–27,5%.