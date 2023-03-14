Буэнос-Айрес, , 04:21 — REGNUM В Аргентине 14 марта произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

Землетрясение cobain86

Отмечается, что очаг находился на глубине 137 км. Эпицентр — в 12 км к югу от города Тиногаста (в составе провинции Катамарка). Численность населения почти 15 тыс. человек.

О разрушениях и жертвах информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек.