Трамп: администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая и создала красивый альянс

Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп напомнил чиновникам Белого дома о необходимости учить историю для того, чтобы понимать нежелательность партнёрства России и Китая. На митинге в штате Айова он заявил об ошибочной политике команды американского лидера Джо Байдена и о том, что действия чиновников фактически привели к образованию альянса.

Трамп Gage Skidmore

«Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что опасность оформления такого партнёрства мог бы спрогнозировать ребёнок, который учит историю. Экс-президент также отметил причастность к формированию альянса лично Джо Байдена. На фоне его действий Китаю было очень просто укреплять сотрудничество с РФ, считает Трамп.

«У них теперь большой красивый альянс» — сказал он о взаимодействии России и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Байден отрицательно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его мнение властей КНР о сотрудничестве Соединённых Штатов, Австралии и Великобритании. Такое мнение он высказал представителям СМИ после встречи лидеров союза AUKUS.