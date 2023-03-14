Кулемзин: у Киева есть подразделения, которые занимаются обстрелами только мирных жителей

Донецк, , 04:07 — REGNUM У киевских властей есть установка на геноцид мирного населения Донбасса — артиллерийские подразделения занимаются исключительно обстрелами жилых районов. Своим мнением с РИА Новости поделился мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кулемзина, о геноцидной установке говорит тот факт, что во время наступления российской армии артиллерия ВСУ вместо обстрела военных стреляет по мирным кварталам.

«На всей протяженности фронта, идут наступательные операции, наши штурмовики вытесняют нацистов из их берлог», — рассказал мэр и добавил, что обстрелы ведутся хаотично.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в России и в рядах боевых подразделений в зоне спецоперации в разы лучше, чем была год назад. Нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная, щадящая и мудрая. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.