Гендиректор ВОЗ: в 2023 году мы сможем констатировать завершение пандемии COVID-19

Женева, Швейцария, , 04:04 — REGNUM В 2023 году наступит момент, когда распространение COVID-19 перестанет восприниматься как чрезвычайная ситуация. Так считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, его заявление опубликовано пресс-службой стркутуры.

Тедрос Гебрейесус WHO

«Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», — отметил генеральный директор ВОЗ.

По его словам, пандемия в мире продолжается в течение трёх лет — с 11 марта 2020 года. До того, как началась мировая эпидемия, ВОЗ охарактеризовала угрозу распространения коронавирусной инфекции как чрезвычайную ситуацию международного значения в здравоохранении, напомнил Гебрейесус.

Он уверен, что сейчас ситуация с COVID-19 в мире лучше, чем когда-либо за всё время пандемии — впервые людей гибнет меньше, чем в начале распространения вируса. Глава ВОЗ назвал улучшение обстановки значительным, но, тем не менее, призвал не останавливать финансирование сферы здравоохранение и продолжать научные исследования и международное сотрудничество в области медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в США пришли к выводу, что с высокой долей вероятности пандемия коронавирусной инфекции в мире была вызвана утечкой из китайской лаборатории. Об этом говорится в тексте секретного доклада разведки, представленного в Белый дом.