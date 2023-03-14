Снайпер Цербер: ВСУ набирают для участия в спецоперации биатлонисток и наемниц из Польши

Москва, , 03:33 — REGNUM Ряды украинской армии пополняют девушки в возрасте от 19 до 25 лет. В качестве снайперов ВСУ привлекают биатлонисток и наемниц из Польши. Об этом URA. RU рассказал российский снайпер Цербер из отряда спецназа БАРС-16.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что встречал на передовой спецоперации девушек-снайперов из Польши, а также биатлонисток из Киева. В одну из его командировок поступала информация о том, что ВСУ завезли сразу 19 молодых женщин.

«Много крови они нам тогда попортили, много парней хороших убрали: но и мы работали!» — рассказал Цербер.

Он добавил, что наемницы из прибалтийских стран также воевали против российских военнослужащих на стороне ичкерийцев во время чеченской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, ряды ВСУ всё чаще пополняются неопытными солдатами — командиры жалуются, говорят, что новобранцы убегают со своих позиций или сидят, не высовываясь в окопах. Об этом написала газета Washington Post.