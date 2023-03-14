Киев, 14 марта, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Ряды ВСУ всё чаще пополняются неопытными солдатами — командиры жалуются, говорят, что новобранцы убегают со своих позиций или сидят, не высовываясь, в окопах. Об этом написала газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол рассказал, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 ранены. Он остался единственным военным профессионалом в батальоне.

Купол также признался, что им пришлось ранее оставить Соледар — солдаты просто уходили со своих позиций.

Его коллега Дмитрий добавил, что бойцы ВСУ в Донбассе боятся выходить из окопов. Из-за обстрелов у них начинаются панические атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в России и в рядах боевых подразделений в зоне спецоперации в разы лучше, чем была год назад. Нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная, щадящая и мудрая. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.