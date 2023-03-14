Британский премьер Риши Сунак призвал страны Запада ускорить и усилить оказание помощи Киеву

Лондон, , 03:17 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости как можно быстрее и интенсивнее помогать Украине в её конфликте с Россией. Он также призвал оказывать Киеву всю поддержку, которую он просит. Свое мнение британский чиновник высказал телеканалу NBC.

Риши Сунак Иван Шилов. © ИА REGNUM

Свою позицию Сунак аргументировал необходимостью сдержать «враждебные действия» по отношению к Украине. Он подчеркнул, что придерживался такой же позиции, если бы на месте Украины находилась другая страна.

«Правильным в этих обстоятельствах было предоставить Украине всю поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя», — уверен премьер-министр Великобритании.

Возможные поставки в РФ вооружений из Китая Сунак назвал «очень тревожным и опасным развитием событий». По его мнению, страны Запада явно дали понять КНР, что поддерживать РФ нежелательно. О введении санкций в отношении Китая в случае, если поставки вооружений всё же начнутся, британский премьер пока не задумывался, так как считает, что такое решение должно приниматься совместно западными союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, необходим прямой контакт между председателем КНР Си Цзинпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, ранее заявил помощник американского лидера Джейк Салливан. Он рассказал, что представители Белого дома убеждали руководство Китая в необходимости ознакомиться с позицией Украины непосредственно через президента страны Зеленского. В администрации президента Штатов отметили, что пока в Пекине прислушиваются только к мнению России по конфликту.