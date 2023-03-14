Москва, , 02:57 — REGNUM Ситуация в России и в рядах боевых подразделений в зоне спецоперации в разы лучше, чем была год назад. Нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная, щадящая и мудрая. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Год назад мы освободили от фашистов большие территории, не думая о том, что их потом с трудом придется удерживать. Сейчас же мы освобождаем с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся. Это мудрая тактика», — заявил чеченский лидер.

Кадыров акцентировал, что на войне всегда будут какие-то проблемы, вопросы, нехватки, неудачи. И каждому нужно их не допускать предупреждать, ведь по «закону подлости что-то происходит в самый неподходящий момент».

Глава республики напомнил, что итоги спецоперации не только одному президенту России Владимиру Путину нужны — СВО нацелена на обеспечение целостности и безопасности всей страны, а не одного человека.

«Президент делает всё возможное и невозможное. Мы двигаемся вперёд во всех смыслах. Россия в одиночку воюет не только с неонацистским режимом Киева. Прикрываясь Украиной и её генофондом, против нас воюет весь блок НАТО, Евросоюз, поставляя оружие, боеприпасы, технику, наёмников», — написал Рамзан Кадыров.

По его словам, «экономика и соцсектор стабильны, рубль крепчает, никакой паники, возмущений, прилавки в магазинах полные».

«Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный Главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст. А мы всей страной очистим от сатанистов Украину», — заверил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин 13 марта провёл рабочую встречу с главой Чеченской Республики, в ходе которой Рамзан Кадыров попросил российского президента разрешить «чуть похвастаться» и отметил, что бойцы республики успешно несут службу в зоне специальной военной операции (СВО) и нацелены действовать до победного конца.