WP: на Украине медлят с началом весеннего наступления из-за больших потерь в войсках

Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Подразделения украинской армии покинули опытные бойцы, многие из них погибли. Об этом говорится в статье The Washington Post, издание называет эту ситуацию причиной сомнений чиновников Украины в начале весеннего наступления.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Качество военной силы Украины… ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя», — говорится в статье.

Издание называет весеннее наступление долгожданным, но не вполне возможным. В частности, по данным газеты, на Украине некоторые должностные лица не верят в то, что удастся провести масштабное весеннее контрнаступление.

«У нас нет людей и оружия», — цитирует американское СМИ украинского чиновника, который подчёркивает, что многие младшие офицеры из числа обученных в США уже убиты.

По данным чиновника из ФРГ, за время проведения спецоперации Украина потеряла порядка 120 тыс. военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие два месяца Вооружённые силы Украины будут способны провести контрнаступление и поэтому Киев нуждается в поставках боеприпасов для артиллерийских установок, стреляющих снарядами калибра в 155 мм.