Тавда, Свердловская область, , 02:44 — REGNUM В городе Тавда в Свердловской области ликвидируют крупный пожар в металлическом ангаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС России.

Пожар в ангаре МЧС России

Огонь распространился на площади в 1,6 тыс. квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 25 человек и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара на складе, расположенном в городском округе Одинцово по адресу улица Зеленая, дом 10, составила 4320 кв. метров. Кроме того, в помещении произошло обрушение кровли площадью около 2000 кв. метров.