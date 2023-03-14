Берлин, 14 марта 2023, 02:40 — REGNUM Яхта Bavaria Cruiser 50, которая предположительно может быть причастна к подрывам «Северных потоков» обнаружена под открытым небом у острова Рюген в Германии. Собственное расследование провёл журнал Spiegel.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Издание предполагает, что именно на этом судне были доставлены подрывники к «Северным потокам». Яхта находится на мысе Буг, где раньше располагался военный порт.

Также журналисты заявили, что используемый для аренды яхты электронный адрес может относиться к Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, совету Безопасности ООН необходимо срочно принять резолюцию об учреждении комиссии с целью выяснения всех обстоятельств диверсий на «Северных потоках» для предотвращения повторения подобного в будущем, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.