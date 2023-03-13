Spiegel сообщил, где стоит причастная к подрывам «Северных потоков» яхта
Spiegel: связанная с подрывами «Северных потоков» яхта стоит в Германии у острова Рюген
Берлин, 14 марта, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Яхта Bavaria Cruiser 50, которая, предположительно, может быть причастна к подрывам «Северных потоков» обнаружена под открытым небом у острова Рюген в Германии. Собственное расследование провёл журнал Spiegel.
Издание предполагает, что именно на этом судне были доставлены подрывники к «Северным потокам». Яхта находится на мысе Буг, где раньше располагался военный порт.
Также журналисты заявили, что используемый для аренды яхты электронный адрес может относиться к Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, Совету Безопасности ООН необходимо срочно принять резолюцию об учреждении комиссии с целью выяснения всех обстоятельств диверсий на «Северных потоках» для предотвращения повторения подобного в будущем, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.