Берлин, 14 марта, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Яхта Bavaria Cruiser 50, которая, предположительно, может быть причастна к подрывам «Северных потоков» обнаружена под открытым небом у острова Рюген в Германии. Собственное расследование провёл журнал Spiegel.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Издание предполагает, что именно на этом судне были доставлены подрывники к «Северным потокам». Яхта находится на мысе Буг, где раньше располагался военный порт.

Также журналисты заявили, что используемый для аренды яхты электронный адрес может относиться к Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Совету Безопасности ООН необходимо срочно принять резолюцию об учреждении комиссии с целью выяснения всех обстоятельств диверсий на «Северных потоках» для предотвращения повторения подобного в будущем, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.