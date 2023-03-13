Пхеньян, 14 марта, 2023, 02:31 — ИА Регнум. В КНДР сообщили о запуске двух стратегических ракет с подводной лодки. В Южной Корее заметили только один снаряд, сообщило издание Yonhap.

Скриншот страницы 24smi.org Баллистическая ракета

Предполагается, что местом запуска стал Синпхо у восточного берега КНДР. Ракета летела в сторону Японского моря и преодолела расстояние в 1,5 тыс. км. Указано, что запуск был осуществлён накануне совместных учений Сеула и Вашингтона как ответ на «подготовку к агрессивной войне» против Пхеньяна.

В Южной Корее в ответ на это заявили о поддержании полной боеготовности и тесном сотрудничестве с США в связи с действиями Северной Кореи.

«Учения подтвердили надёжность системы вооружения и проверили оперативную готовность подводных сил, еще одного важного компонента ядерного сдерживания республики», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 февраля Северная Корея запустила несколько ракет в направлении Японского моря.