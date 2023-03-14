В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста в России до 30 лет

Москва, , 02:19 — REGNUM В Госдуму внесён законопроект о повышении границ призывного возраста — по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет. Таким образом, если закон примут, то в 2024 году на срочную службу будут призывать тех, кому уже есть 19 лет.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Нижняя планка повышается для «гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования».

Переходный период предлагается до 2026 года.

Так, в 2024 году призывать будут мужчин от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026-м — от 21 года до 30 лет.

При этом есть возможность служить по старинке — с 18 лет, по личному заявлению в военкомат.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктора Бондарева, работа над законопроектом требует тщательного подхода, внимания к важным деталям, поэтому быстрое принятие вряд ли возможно.

«В армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди», — сказал Бондарев.