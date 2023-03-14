Ракетные системы РФ не дали доставить подкрепление для ВСУ к Артёмовску
Артемовск, 14 марта 2023, 02:12 — REGNUM На артёмовском направлении уничтожена колонна военной техники ВСУ, направлявшаяся в город и сопровождаемая украинскими военнослужащими. Подкрепления были атакованы российскими ракетными системами залпового огня (РСЗО), сообщило издание RusVesna.
Колонна была разгромлена возле населённого пункта Часов Яр. Подчёркивается, что подкрепления для украинской армии перебрасывались в спешке.
В том числе во время атаки был уничтожен бронеавтомобиль, есть потери в рядах противника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские силы приближаются к железной дороге, через которую ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр. Целью продвижение называлось намерение отрезать пути снабжения ВСУ.