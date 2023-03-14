RusVesna: РСЗО России разгромили колонну ВСУ, следовавшую по пути к Артёмовску

Артемовск, , 02:12 — REGNUM На артёмовском направлении уничтожена колонна военной техники ВСУ, направлявшаяся в город и сопровождаемая украинскими военнослужащими. Подкрепления были атакованы российскими ракетными системами залпового огня (РСЗО), сообщило издание RusVesna.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Колонна была разгромлена возле населённого пункта Часов Яр. Подчёркивается, что подкрепления для украинской армии перебрасывались в спешке.

В том числе во время атаки был уничтожен бронеавтомобиль, есть потери в рядах противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские силы приближаются к железной дороге, через которую ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр. Целью продвижение называлось намерение отрезать пути снабжения ВСУ.