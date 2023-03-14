Байдена не беспокоит мнением Китая о партнёрстве США, Австралии и Британии

Сан-Диего, США, , 02:00 — REGNUM Байден отрицательно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его мнение властей КНР о сотрудничестве Соединённых Штатов, Австралии и Великобритании. Такое мнение он высказал представителям СМИ после встречи лидеров союза AUKUS, проходившей в американском городе Сан-Диего.

AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии. Au.usembassy.gov

На вопрос журналистов о том, волнуют ли его возможные выводы КНР об агрессии альянса в адрес Китая, американский лидер ответил «Нет».

При этом он анонсировал намерение обсудить ряд вопросов с председателем коммунистической партии КНР Си Цзиньпином. Байден отказался уточнить, когда именно состоится этот разговор, но пояснил, что он будет телефонным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австралии будут созданы британско-американские ротационные силы, ранее заявил представитель администрации президента США. Он рассказал о размещении американских атомных субмарин у берегов Австралии и анонсировал проведение учений с участием США и Великобритании.