Bild: генерала Германии Цорна отправят в отставку за оценку действий России в спецоперации

Берлин, , 02:03 — REGNUM Генерала вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна отправят в отставку после его слов о том, что киевская армия не сможет эффективно противостоять российской в ходе спецоперации. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на решение министра обороны страны Бориса Писториуса.

ВС РФ Mil.ru

Речь идёт об интервью журналу Focus, которое Цорн дал ещё в сентябре 2022 года. Генерал выразил сомнение, что ВСУ эффективно будет противостоять ВС РФ.

«Он говорил, что Украина проводит контратаки, но не может отбросить Россию назад. Вооруженные силы РФ могут открыть второй фронт в Молдове, под Калининградом, в Финляндии или Грузии», — пишет Bild.

В отставку Эберхарда Цорна отправят 16 марта. Уже определён и приемник — генерал-майор Карстен Бройер.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Франкфурте был жестоко избит украинский солдат, сообщил генеральный консул Украины Вадим Костюк.