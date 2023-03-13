Белград, 14 марта, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Движение социалистов в Сербии потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты, призвавшего ввести санкции против России.

ZlatanJovanovic Белград. Сербия

По мнению директора сербской спецслужбы Александара Вулина, Баста хочет разделить правительство страны в санкционном вопросе в отношении РФ.

«Особенно позорно, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет, которые Александар Вучич защищает как от иностранцев, так и от таких местных трусов», — заявил инициатор отставки, лидер социалистов Вулин.

Он считает, что министр должен сам уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Сербия должна как можно быстрее ввести санкции против России, заявил 13 марта Раде Баста.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Раде Басту следовало бы высказаться против давления США на его страну, а не за введение санкций в отношении России.